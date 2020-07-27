На Камчатке медведь убил пенсионера

В Камчатском крае медведь напал на 63-летнего мужчину и убил его. Трагедия произошла неподалеку от села Таловка Пенжинского района.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном УМВД, хищника нашли и застрелили. Выясняются точные обстоятельства происшествия.

Кстати

Ночью 22 июля медведи попытались проникнуть в квартиру дома, расположенного в селе Ивашка Карагинского района Камчатки. В помещении в это время находились дети. Прибывшие на вызов специалисты хотели выгнать зверей за пределы села. Однако животные проявляли агрессию - их пришлось застрелить.