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27.07.2020 04:03
Рубрика: Общество

На Камчатке медведь убил пенсионера

Текст: Юлия Гарднер

В Камчатском крае медведь напал на 63-летнего мужчину и убил его. Трагедия произошла неподалеку от села Таловка Пенжинского района.

Фото: YouTube
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Как сообщили "Интерфаксу" в региональном УМВД, хищника нашли и застрелили. Выясняются точные обстоятельства происшествия.

Кстати

Ночью 22 июля медведи попытались проникнуть в квартиру дома, расположенного в селе Ивашка Карагинского района Камчатки. В помещении в это время находились дети. Прибывшие на вызов специалисты хотели выгнать зверей за пределы села. Однако животные проявляли агрессию - их пришлось застрелить.

В регионах Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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