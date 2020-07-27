На Камчатке туристка погибла во время восхождения на вулкан

Жительница города Елизово погибла во время восхождения на вулкан Горелый. 50-летней женщине стало плохо во время подъема, и она потеряла сознание.

Несмотря на то, что сотрудники МЧС оперативно привезли на вертолете врача, помочь туристке он не успел.

Следователи начали проверку по факту смерти женщины. В пресс-службе СУ СК по Камчатскому краю сообщили, что уже осмотрено место происшествия, проведена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что причиной смерти стала острая коронарная недостаточность.

Проверка продолжается, после ее окончания будет принято процессуальное решение.