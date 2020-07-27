Песков оценил ситуацию в Хабаровском крае

Ситуация в Хабаровском крае успокаивается, заявили в Кремле.

На просьбу оценить первую неделю работы врио главы региона Михаила Дегтярева пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что преждевременно и невозможно оценивать работу кого бы то ни было по результатам недели.

"Вы видите, он активно работает, знакомится с ситуацией, делает то, что необходимо делать в первую очередь, - заметил Песков. - Мы видим, что делает это он весьма энергично".

На вопрос, как считают в Кремле, за эту неделю ситуация в Хабаровске успокаивается или нет, пресс-секретарь главы государства ответил: "Скорее успокаивается".

Песков подчеркнул, что Дегтярев "слушает людей и, безусловно, учитывает все пожелания, которые высказываются". Врио главы Хабаровского края занимается неотложными делами региона, вопросами его развития и "подготовкой к зиме, которая уже, к сожалению, не за горами", также сказал он.