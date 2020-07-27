Стивен Сигал захотел взять "Дальневосточный гектар"

О своем желании вступить в программу "Дальневосточный гектар" рассказал голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал в ходе пресс-конференции в этнокомплексе "Баатарай Ургоо" в Бурятии.

Напомним, что актер прилетел в республику на прошлой неделе. На встрече с журналистами он поделился своими впечатлениями об этой поездке. Самым сильным из них стала встреча с нетленным телом Пандидо Хамбо Ламой Даши-Доржо Итигэловым. Стивен Сигал пообещал, что обязательно еще раз вернется в Бурятию и будет советовать своими друзьям тоже посетить эти края.

- Я знаю, что в России существует программа "Дальневосточный гектар", возможно, я воспользуюсь этим. У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет, - заявил Сигал, добавив, что здесь он хотел бы обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал.

Актер отметил, что очень важно беречь и сохранять бурятский язык, чтить традиции, культуру, этику, мораль, которые передали нам предки. Он также добавил, что успел побывать во многих регионах России, но самых дружных и понимающих людей встретил именно здесь.

- Могу сказать без преувеличения - я как будто встретился со своей семьей, - заметил он.