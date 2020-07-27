В Байкальском заповеднике обнаружили медведя соломенного цвета

В Байкальском государственном заповеднике в Бурятии ученые во время экспедиции обнаружили бурого медведя соломенного цвета, сообщается на сайте учреждения.

"Расцветка связана с географическими особенностями, фенотипом и генотипом индивидуальных особей. В природе можно встретить бурого медведя с шерстью от пепельного, соломенного цвета до черного", - отмечается в сообщении.

В июле научными сотрудниками отмечен хищник соломенного цвета, который практически сливался с окружающей средой на россыпи скальных участков. Такой окрас бурого медведя в дикой природе встречается нечасто.

Всего в заповеднике по последним данным обитает 51 медведь. В этом году в рамках мониторинга дикого северного оленя визуально 37 бурых "хозяев леса" в группах от одного до четырех особей. Зарегистрирован необычный случай нападения медведя на оленей. В тайге это считается редкостью.