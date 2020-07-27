В Чите проверят видео с прикурившим от церковной свечи подростком

УМВД по Забайкальскому краю проверят размещенную в соцсетях видеозапись, на которой подросток прикурил от свечи в одном из храмов Читы.

На кадрах видно, как молодой человек крестится, заходит в церковь и затягивается, прикурив.

По некоторым данным, это происходит в кафедральном соборе Казанской Божьей матери. Как уточнили агентству РИА Новости в полиции, пока подросток не найден. Тем временем Читинская епархия прокомментировала инцидент.

- Тревожит в этом случае не столько оскорбление чувств верующих, сколько родители, у которых растут такие дети, ведь они своими поступками сами себя наказывают. Глубоко жалею и самих подростков, и их родителей, - приводятся слова митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия на сайте епархии.