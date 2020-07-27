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Рубрика: Происшествия

Льет слезы лед

Огонь добрался до Арктики
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8218)
Лесные пожары добрались до самых северных районов нашей страны. Режим ЧС объявлен в одном из районов Чукотки, а всего этот режим сейчас действует в пяти российских регионах. И это, пожалуй, основная угроза, которая была отмечена в докладе на селекторе 27 июля в Антикризисном центре МЧС России.

И прогноз относительно северных пожаров в целом тревожный. Причем анализ угроз российским северам ученые ВНИИ ГОЧС составляли на основе распространения пожаров за несколько последних лет. Это позволило установить стойкую тенденцию того, что пожары с каждым годом все больше продвигаются к северным широтам. И это связано прежде всего с изменением климата.

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"Впервые в этом году был зафиксирован лесной пожар в Якутии на территории, расположенной за Северным полярным кругом. Наблюдается очевидное перемещение центра пожароопасной ситуации на север страны. В ближайшие две недели на территории центральных и юго-восточных районов Республики Саха в связи с высокими среднесуточными температурами и отсутствием осадков ожидается ухудшение лесопожарной обстановки", - отметил сегодня начальник ведущего научного института системы МЧС России Сергей Диденко.

Но не Якутия лидер по сегодняшним лесным пожарам, а не менее арктическая Чукотка. Там сейчас горят около 44 тысяч гектаров леса. Для сравнения: в Ханты-Мансийском автономном округе, недавнем лидере по числу пожаров, сейчас горит гораздо меньше 10 тысяч гектаров. В Свердловской области, где вовсю полыхает всемирно известный заповедник "Денежкин камень", площадь распространения огня составляет 3,8 тысячи гектаров.

Опасность русским северам прогнозируют также на территории Карелии, Мурманской области, Республики Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края. Ученые института ожидают превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности на 7-12 процентов.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Чукотский АО ДФО Якутия УрФО ХМАО УрФО Свердловская область СЗФО Карелия Лесные пожары

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