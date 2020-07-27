В Приморье мужчина избил полицейского битой

В Приморье задержан житель Хорольского района по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти (часть вторая статьи 318 УК РФ).

Как сообщает региональное Следственное управление СК РФ, 26 июля возле Дома культуры в селе Хороль сотрудники полиции сделали замечание компании молодых людей, слишком громко слушавшим музыку.

"Один из парней, в ответ на требование прекратить нарушать общественный порядок, пнул полицейского ногой и ушел, а, возвратившись, принес с собой деревянную биту и ударил стража правопорядка по спине и голове", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.