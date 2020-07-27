В Приморье второе казино откроется в августе

Второе казино откроется в приморской игорной зоне в августе текущего года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Подготовка к открытию казино "Шамбала" уже завершается, к объекту подводится инженерная инфраструктура, заканчиваются дорожные работы. В проект вложено 3,5 миллиарда рублей.

Специалисты считают зону "Приморье" самой перспективной в России. Ожидается, что с открытием второго казино региональный бюджет пополнится на 156 миллионов рублей в год.

- Мы были удивлены тому, как быстро и четко прошло оформление лицензии на игорную деятельность. Всем инвесторам здесь рады, всем помогают. Зампредседателя правительства региона Константина Шестакова можно увидеть на объекте практически каждую неделю. И отдачи можно ожидать такой же: гости будут ехать сюда с удовольствием, а инвесторы будут видеть в местной власти надежного партнера и вкладывать деньги в развитие региона, -приводятся в сообщении слова генерального директора ЗАО "Шамбала" Максима Смоленцева.

Новое казино с игровым залом площадью в 5200 квадратных метров - а это больше, чем у других казино в России - будет не только местом для игры, но и площадкой для концертов, турниров, фестивалей.

-Мы видим ИРК "Приморье" паназиатским курортом, который привлекает туристов из многих стран мира. Мы ждем гостей из Японии, Камбоджи, Китая и Южной Кореи. Мы не собираемся с первых дней становиться закрытым элитарным клубом для избранных. Если уж мы приехали из Краснодара во Владивосток, то привезем с собой южное солнце и будем дарить удовольствие от игры. У нас будет самый широкий выбор игр и ставок для всех, - рассказывает Максим Смоленцев.

По прогнозам АО "Корпорация развития Приморского края", за счет работы двух новых объектов количество туристов в игорной зоне увеличится до 1,2 миллиона человек в год. Ежегодная сумма налоговых поступлений в бюджет региона составит около полумиллиарда рублей.

Вторая очередь казино "Шамбала" - пятизвездочный отель на 270 номеров, спа-зона, банкетный зал и зал для конференций - будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

Справка "РГ"

Первым резидентом интегрированного развлекательного курорта "Приморье" стал в 2015 году гостинично-развлекательный комплекс Tigre De Cristal Hotel & Resort, предлагающий большой ассортимент азартных развлечений и комплексный сервис, включая размещение в комфортабельном отеле и организацию джанкет-туров.

Всего на территории курорта "Приморье" планируется открытие 12 гостиничных комплексов с казино. В 2021 году ожидается открытие третьего объекта - гостинично-развлекательного комплекса Naga Vladivostok.