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27.07.2020 11:14
Рубрика: Общество

В Забайкалье заболеваемость COVID-19 снизилась на 56,3%

Текст: Дина Непомнящая

На 56,3 процента снизилась за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в Забайкальском крае. Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 0,5, что дает возможность приступить к третьему этапу снятия ограничительных мер. Об этом заявила на оперативном заседании правительства региона руководитель краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

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В федеральную службу Роспотребнадзора направили обоснование. После получения одобрения запретов для населения и бизнеса, связанных с профилактикой коронавируса, в Забайкалье станет меньше.

"Возможно возобновление работы общепитов, гостиниц, образовательных учреждений, аттракционов на территории парков, скверов, кинотеатров", - цитирует слова Светланы Лапы ТАСС.

Ранее вернуться к работе уже разрешили библиотекам, фитнес-центрам, летним кафе, базам отдыха, санаторно-курортным организациям и пляжам.

Планируется сохранить обязательный масочный режим и требование оставаться в самоизоляции для граждан, страдающих хроническими заболеваниями и людей старше 65 лет.

По данным на 27 июля, в крае подтверждено больше четырех тысяч случаев COVID-19, в том числе 12 - за последние сутки. Выздоровели 3516 человек, скончались - 47 пациентов.

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