Выпускница из Хабаровска набрала 200 баллов за два ЕГЭ

В Хабаровске учащаяся школы № 32 Олеся Холод набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и истории, сообщает краевое министерства образования и науки.

"Планировала готовиться к экзаменам с лета, но в итоге начала заниматься примерно за четыре месяца до начала ЕГЭ. Боялась, что перенервничаю, но все-таки надеялась получить от 85 баллов и выше", - рассказала выпускница.

Ранее в Хабаровске одиннадцатиклассник из гимназии №8 Егор Егоров получил максимальный результат по русскому языку и информатике.

Всего в регионе зафиксировано 30 стобалльных результатов по итогам семи экзаменов. Выпускники-стобалльники получат единовременную губернаторскую стипендию в 50 тысяч рублей.