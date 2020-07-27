Курьер из Дзержинска поневоле стала пособницей мошенников

Жительница Дзержинска устроилась на работу курьером и оказалась участницей мошеннической схемы по обману пенсионеров. Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

В обязанности женщины входило забирать деньги у людей, которых указал ее работодатель, и переводить их на его счет. За один выезд курьеру платили 2000 рублей. Всего она объехала пять пенсионеров из Дзержинска.

Впоследствии оказалось, что работодатель - мошенник. Схема действий была всегда одинаковой. Пенсионеру звонил мужчина, представлялся сотрудником полиции, сообщал, что у родственника потерпевшего проблемы с законом. Проблему предлагалось решить за вознаграждение.

В полиции приводят эпизод с одной из потерпевших. Звонивший мужчина пообещал ей избавить сына от якобы возникшей уголовной ответственности за 150 тысяч рублей. Она поверила, но предупредила, что у нее есть только 50 тысяч. Мужчина согласился, уточнил ее адрес, прислал курьера, которой пенсионерка отдала деньги.

Когда потерпевшая поняла, что ее обманули, то обратилась с заявлением в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Полицейским удалось установить личность курьера. Так стало известно про пятерых потерпевших пенсионеров. Общий ущерб превысил 340 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, полицейские устанавливают организатора преступной схемы.