Секрет вкусного и полезного мороженого, которое поможет в профилактике простудных заболеваний и укрепит иммунитет, раскрыли ученые Башкирского государственного аграрного университета. Они разработали молочное лакомство с пчелиной пыльцой и прополисом.

- Идея создания такого экопродукта родилась в сентябре прошлого года, когда мы с магистрантами обсуждали темы будущих исследований. Ребята хотели создать полезное и в то же время сладкое лакомство. Выбор остановили на мороженом с добавлением продуктов пчеловодства, - рассказывает профессор кафедры технологии мясных, молочных продуктов и химии БГАУ Ирина Миронова.

Как отмечают ученые, их цель была создать не десерт-лекарство от ангины и других заболеваний, а вкусное общеукрепляющее лакомство. Разрабатывая оптимальный способ введения витаминных добавок, ученые столкнулись с проблемой, как безопасно (без использования спирта) разбавить клейкую консистенцию прополиса, чтобы обогатить им мороженое. И им это удалось. Отдельно проходили исследования для определения, в какой момент приготовления продукта следует внести добавку, чтобы сохранить ее полезные свойства. И, учитывая специфический вкус прополиса, нужно было максимально смягчить его, сделав приятным и легким.

Одновременно ученые занимались и мороженым с добавлением пчелиной пыльцы, которая представляет собой высокобелковый продукт, богатый аминокислотами и витаминами.

- Мороженое с такой добавкой имеет более насыщенный желтый оттенок, а его вкус непередаваемый, обволакивающий и совершенно новый. Такой продукт более питательный и так же, как мороженое с прополисом, полезно при нарушении микрофлоры кишечника за счет природного антибактериального эффекта. Кроме того, эти добавки увеличивают срок хранения готового продукта, - уточнила Ирина Миронова.

В течение месяца разработчики полезного десерта планируют оформить всю необходимую документацию и выйти на рынок. Стоимость лакомства будет хоть и выше обычного мороженого, но в пределах разумного, отметили разработчики.