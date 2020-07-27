В Оренбуржье четверых экс-полицейских осудили за вымогательство

Четверо бывших сотрудников полиции Оренбурга осуждены за вымогательство с использованием насилия и служебного положения. По приговору суда, каждый из них проведет за решеткой от 8 до 9 лет.

Об этом сообщил Следственный комитет по региону.

- Следствием и судом установлено, что 6 и 10 июня 2018 года группа из четверых сотрудников МУ МВД России "Оренбургское", применяя насилие и специальные средства, а также угрожая оружием и привлечением к уголовной ответственности путем подброса наркотических средств, осуществили вымогательство денежных средств с двух компаний граждан, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

При этом они использовали специальные ведомственные учеты для получения информации о потерпевших, табельное оружие и удостоверения сотрудников полиции.

Кроме двух эпизодов вымогательства (часть 2 статьи 163 УК РФ), фигуранты признаны виновными в нарушении неприкосновенности жилища с использованием служебного положения (часть 3 статьи 139 УК РФ).

Приговор в законную силу не вступил.