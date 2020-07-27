В Самаре полицейский пострадал в результате взрыва

Один полицейский получил травмы в результате взрыва в Самаре, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Самарской области.

Инцидент произошел в понедельник вечером в одном из жилых домов Самары. Наряд полиции приехал на вызов в квартиру, из которой находящийся там мужчина бросил в подъезд некий предмет, после чего тот взорвался. Один из стражей порядка получил ранения и был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Ведутся следственные действия.