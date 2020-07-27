В Саратове задержали собачницу, покусавшую полицейского

В Саратове задержали 44-летнюю местную жительницу, которую разыскивали с апреля за нападение на полицейских. Инцидент произошел после того как стражи порядка и зоозащитники выпустили из ее квартиры собак, которых она держала взаперти и редко кормила. Это вызывало многочисленные жалобы других жильцов многоквартирного дома, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Женщина собирала на улице бездомных собак и кошек и содержала их в принадлежащей ей квартире на первом этаже. При этом должного ухода за животными не было. Соседи жаловались на непрекращающийся лай и вой собак, а также сильный запах испражнений. Сама хозяйка появлялась в квартире не чаще раза в неделю, чтобы покормить животных. В прошлом году волонтеры спасли из "собачьей квартиры" 12 обезумевших от голода собак. Но хозяйка продолжила проявлять такую весьма своеобразную "любовь к животным".

8 апреля участковый в сопровождении волонтеров-зоозащитников прибыл в принадлежащую женщине квартиру дома № 176 по улице Шелковичной. После того как хозяйка проявила агрессию в отношении прибывших, участковый был вынужден вызвать подкрепление. Прибывшие сотрудники ППС попытались успокоить женщину, но она укусила одного из них за предплечье и расцарапала кисть руки, а второму полицейскому нанесла удар головой в голову. Другие агрессивные действия полицейским удалось пресечь.

Было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Пока шло предварительное следствие, женщина скрылась и была объявлена в розыск. В итоге местонахождение хозяйки квартиры было установлено, а сама она доставлена к следователям. Свою вину она отрицает.

Суд принял доводы следствия и избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.