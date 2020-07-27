В Удмуртии подросток насмерть разбился на велосипеде

В Вавожском районе Удмуртии 14-летний подросток насмерть разбился на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Трагедия произошла накануне вечером на берегу реки в селе Вавож. Мальчик поехал к водоему вместе с несовершеннолетней сестрой и знакомым. Ребята спускались с холма пешком, а он решил съехать на велосипеде.

Разогнавшись, он не справился с управлением, упал и скатился вниз со склона. От полученных травм подросток, не приходя в сознание, скончался в больнице.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, силовики уже осмотрели место трагедии, опросили очевидцев, назначили экспертизы.