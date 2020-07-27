В Уфе при перестрелке у бара пострадал человек

Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбудили в Уфе после перестрелки, которая произошла в ночь на 27 июля.

Как сообщает РИА Новости, конфликт между несколькими мужчинами произошел на улице Чернышевского возле бара. Ссора переросла в перестрелку. Уточняется, что стреляли из пневматического оружия. В итоге один человек получил травму и ему понадобилась помощь врачей.

В пресс-службе МВД по Башкирии корреспонденту "РГ" уточнили, что по предварительным данным конфликт между мужчинами произошел на "почве личных неприязненных отношений".