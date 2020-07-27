Видео: В Ижевске пьяный водитель автобуса врезался в бетонный забор

В Ижевске пьяный водитель городского автобуса врезался в иномарку, а затем в бетонный забор. Об этом сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла сегодня, около 10.30 по местному времени напротив дома № 11 по улице Буммашевской. 46-летний водитель автобуса при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes, а затем в бетонный забор.

В результате ДТП водитель автобуса получил травмы, его госпитализировали. Известно, что пассажиров в автобусе не было. По факту аварии проводится расследование.