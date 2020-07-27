Жители Перми спасли тонущую девушку, выстроившись в живую цепь

Сразу несколько пермяков бросились в воду, чтобы спасти утопающую девушку. Об этом сообщили в краевом МЧС.

В прошедшие выходные жительница Перми решила искупаться в Каме, но не рассчитала сил и начала тонуть. На крики о помощи среагировали сразу несколько гуляющих по набережной. Первым в воду бросился Роман Павлов. Когда он подплыл к девушке, та уже теряла сознание.

- Я положил ее к себе на живот и поплыл к берегу на спине, - говорит Павлов. - Когда был уже ближе к берегу, ко мне подплыли еще двое и стали помогать. А на плитах набережной собрались люди, выстроились цепочкой и быстро вытащили девушку. Ей сразу оказали первую помощь.

Информация об этом сразу появилась в соцсетях. Управление МЧС объявило розыск героев, так как сначала было неизвестно, кто это. Но буквально через несколько часов их имена были установлены. Руководство пермского МЧС объявило им благодарность.