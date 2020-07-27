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27.07.2020 13:10
Рубрика: Власть

Матвиенко: Виновные в катастрофе в Норильске должны понести наказание

Текст: Ирина Полонская
Совет Федерации Федерального Собрания РФ (ФС РФ) одобрил изменения в Бюджетный кодекс РФ, касающиеся порядка зачисления в бюджет компенсации за вред водным объектам.

После того как документ подпишет глава государства, штраф за ущерб, нанесенный экологии Норильска и Таймыра при разливе топлива, может полностью поступить в российскую казну.

В то же время Совет Федерации считает, что правительство РФ должно оказать региону дополнительную финансовую помощь в случае сокращения налоговых доходов бюджета Красноярского края из-за выплат предприятием "Норильский никель" штрафов в федеральный бюджет.

Фото: Правительство Красноярского края
Александр Усс: Оценить масштаб катастрофы мы сможем только к осени

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко отметила, что тем самым ответственность за ликвидацию последствий ущерба взяло на себя федеральное Правительство, соответствующие министерства и ведомства. "Эти средства должны быть целевым образом направлены на ликвидацию ущерба. Нужна не косметическая, а серьезная работа с Академией наук, со специалистами, экспертами, программа ликвидации нанесенного природе экологического ущерба", - пояснила Валентина Матвиенко.

Губернатор Красноярского края Александр Усс выступил на заседании Совета Федерации и высказал свою позицию относительно обсуждаемого вопроса. "Куда бы эти средства ни поступили, они должны работать, прежде всего, на интересы людей, живущих на пострадавшей территории, а, следовательно, на интересы большой России. Ведь Норильский промышленный район и Таймыр в целом - это особый плацдарм для современного освоения Арктики. Однако положение дел там очень далеко от того, каким его хотелось бы видеть. Последствия аварии 29 мая далеко не исчерпывают тот экологический ущерб, который там накоплен, и от этого страдает и природа, и живущие там люди. Кроме того, если не принять срочных мер, то в ближайшие годы до одной трети жилья в Норильске может стать непригодным. Это также требует и больших финансовых средств, и другого уровня требований к безопасности находящихся там промышленных объектов", - отметил глава региона.

В ходе обсуждения Валентина Матвиенко поручила направить письмо в Генеральную прокуратуру РФ с требованием разобраться в причинах произошедшей экологической катастрофы и отсутствии профилактических мер, а также вынести вердикт по экологической обстановке в сфере влияния "Норникеля". "Все виновные должны понести очень серьезное наказание в соответствии с нашим законодательством", - подчеркнула председатель Совета Федерации. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что министерство сделает все возможное, чтобы компания "Норильский никель" сделала советующие выводы из произошедшей катастрофы. "Мы за этим обязательно проследим", - добавил министр.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Губернатор Александр Усс рассказал о ситуации в Норильске

Также Валентина Матвиенко отметила, что необходимо сформировать план модернизации всей инфраструктуры Норильска - жилой, социальной, дорожной, и обязать акционеров принимать в этом самое непосредственное участие. "Мы будем предметно контролировать и помогать губернатору Красноярского края, Правительству РФ в тех требованиях, которые нужно выполнить", - заверила председатель Совета Федерации.  Валентина Матвиенко поручила раз в три месяца докладывать в Совет Федерации о ситуации и выполнении данных поручений.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошел разлив 21 тыс. куб м нефтепродуктов в акваторию реки Амбарной, впадающей в озеро Пясино. По расчетам Роприроднадзора РФ, размер компенсации за причинённый экологический ущерб может составить примерно 148 миллиардов рублей.28 июня был зафиксирован слив в тундру в районе хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики загрязненной воды с угрозой попадания ее в реку Хараелах. 12 июля на реке Большая Хета в районе поселка Тухард при перекачке авиационного топлива из баржи на нефтепереливную станцию АО "НорильскТрансГаз" на грунт разлилось 44 тонны авиатоплива. В результате оказалась загрязнена пойма ручья Безымянного.

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