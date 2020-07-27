Новосибирские театры и спортивные секции возобновляют работу

С 1 августа все новосибирские учреждения культуры смогут приступить к репетициям на своих площадках. Также возобновляются тренировки спортсменов. Это предусмотрено новыми решениями, принятыми правительством области в рамках планового смягчения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании.

Изменения касаются всех учреждений культуры и спорта, однако деятельность разрешена с соблюдением санитарных мер, необходимых в условиях пандемии.

- По предложению коллег из профильных министерств и оперативного штаба разрешаются занятия спортом в организованных группах в муниципальных и государственных учреждениях физкультуры и спорта. По сути, мы разрешаем всем нашим спортсменам - взрослым и детям, - которые занимаются спортом серьезно, на постоянной профессиональной основе, возобновить тренировки на территории объектов муниципальной и государственной собственности, - пояснил глава региона.

Напомним, в области с 8 июня было разрешено тренироваться только членам сборных команд.

Губернатор также отметил, что все учреждения культуры могут начать репетиционную деятельность.

- Мы надеемся, что осенью новый театральный, музыкальный сезоны стартуют. Соответственно, необходимо предоставить возможность проводить репетиции, готовить постановки, концерты и выступления, - сказал Андрей Травников.

В то же время, как сообщили в пресс-службе областного правительства, в регионе до 31 августа продлен режим повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией. Андрей Травников сообщил, что ситуация стабильная, она под контролем, но, тем не менее, достаточно напряженная.

Ограничения в отношении жителей Новосибирской области почти все сняты ранее. На сегодняшний день остается в силе обязательное требование по ношению масок в местах массового присутствия людей, в том числе в общественном транспорте и магазинах.