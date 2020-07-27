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27.07.2020 11:02
Рубрика: Общество

Новосибирские ученые вывели устойчивые к засухе сорта овощей

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Новосибирские ученые вывели новые сорта овощей, среди которых огурец, устойчивый к длительной засухе.

Как рассказала "РГ" старший научный сотрудник СибНИИРС - филиала Института цитологии и генетики СО РАН Татьяна Штайнерт, семена сорта "Богатая грядка" попадут на прилавки уже в следующем году.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Часть сибирских регионов пострадала от засушливого лета, режим ЧС в связи с этим был введен, в том числе, на территории Новосибирской области.

Засуха сказалась и на экспериментальных посадках новосибирских селекционеров, но в то же время это позволяет оценить устойчивость сортов к экстремальным погодным условиям.

- Сорт огурца "Богатая грядка" у нас в испытании третий год, на фоне других он показывал себя ровно, но в этом году, можно сказать, выстрелил, - говорит Татьяна Штайнерт. - Этот год для огуречных посадок выдался неблагоприятным, но у этого сорта урожайность оказалась в три раза выше, чем у остальных. Причем как в тепличных условиях, так и в открытом грунте. Засушливое лето сказалось и на его урожайности, но по сравнению с другими нашими сортами, незначительно.

По словам специалиста, уже на следующий год сорт "Богатая грядка" появится в госреестре семян и будет доступен для широкого круга покупателей. Это короткоплодный, крупнобугорчатый сорт, самоопыляющийся, с белой окраской шипов. Без горечи, без пустот. Универсальный не только по способу выращивания: сорт подойдет как для употребления в пищу в свежем виде, так и для консервирования.

Фото: iStock
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- Помимо этого, работаем над выведением новых селекционных линий лука, они станут основой для сортов, которые появятся через два-три года. - отмечает Татьяна Штайнерт. - Это целая серия гибридов лука-шалота с репчатым. Они разные по форме, окраске, содержанию биохимии, но их объединяет одно - крупная луковица, от 60 до 120 граммов. Обычно луковица шалота весит 20-30 граммов, а у этих гибридов луковица будет сравнима с репчатым.

Уже готовый сорт лука "Веснушка" ушел на госиспытания и через два года должен выйти на рынок. Это сорт для ранней весенней посадки: его отличает крупная луковица, массой около 100 грамм и очень хорошее качество зелени. Для получении зеленого лука его можно будет высаживать и на зимних подоконниках с октября по май.

Среди новых сортов томата селекционеры выделили семь образцов, оценить их урожай ученые смогут в августе. Все эти сорта схожи по одному общему свойству - они относятся к серии томатов-фруктов. Они обладают необычной ароматикой, близкой к тропическим плодам: киви, манго, банана. Также им присуща сладость во вкусе.

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