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27.07.2020 18:54
Рубрика: Культура

Исаакиевский собор и Спас на Крови стали принимать посетителей

Текст: Светлана Мазурова
Музей-памятник "Исаакиевский собор" постепенно снимает ограничительные меры по приему посетителей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Снова появилась возможность посетить один из символов города на Неве, а также насладиться видами Петербурга с колоннады собора. Открыли свои двери храм-памятник "Спас на Крови" и Часовня-музей, где представлена выставка новых поступлений "Ищите и обрящете…" Это результат собирательской работы музея за последние два года. Фонды пополнились 70 предметами, имеющими художественное, историческое и мемориальное значение. Среди поступлений живопись, декоративно-прикладное искусство, медали, документы, печатные издания, иконы, церковная утварь.

Фото: Пресс-служба Русского музея
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Во время онлайн-пресс-конференции начальник отдела учета фондов музея-памятника Юлия Ушкова показала журналистам один из экспонатов - серебряный поднос с изображением Спаса на Крови - "великолепный по своим художественным достоинствам и качеству исполнения, в стиле модерн. Его передали потомки священника, служившего в 1920-е годы в Исаакиевском соборе".

Директор Исаакиевского собора Юрий Мудров рассказал о работе в новом формате, обеспечении безопасности гостей:

- Естественно, мы руководствуемся стандартами безопасной деятельности музеев, рекомендациями Роспотребнадзора. В выставочном помещении одновременно могут находиться не более десяти посетителей в масках и перчатках, с соблюдением дистанции 1,5 метра. В Исаакиевском соборе - 150 человек (не более 170), в храме Спас на Крови - меньше. Количество экскурсантов в группе - не более пяти. Контролируем посещение колоннады. Начались религиозные службы в храмах. Проходят они в малых приделах, до начала работы музеев.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Во время пандемии сотрудники музея выпустили несколько книг, посвященных Великой Победе. В годы Великой Отечественной войны в соборе находилось хранилище музейных ценностей Ленинграда и его пригородов. Подготовлен сборник "Музей и дети" - обобщение знаменитой акции "Дети рисуют в музее" (творческий конкурс, который проводят с 2008 года. В числе участников акции воспитанники детских сиротских учреждений, учащиеся художественных студий, общеобразовательных школ, воспитанники детских сиротских учреждений, а также дети с нарушением опорно-двигательной системы и слабовидящие).

Юрий Мудров поделился: "Финансовые потери из-за карантина, конечно, немалые, и на субсидии не рассчитываем. Но тем не менее, мы на плаву. Наша деятельность продолжается. Сотрудников не сокращали, зарплаты не урезали. Во время удаленки, как принято говорить, занимались поисками новых экспонатов, издавали книги. Возобновились реставрационные работы на куполах Спаса на Крови. Думаю, мы сумеем выйти из положения, выполним тревожные задачи сегодняшнего дня, несмотря на то, что посещаемость музея уменьшилась в десять раз. Наши Исаакий и Спас на Крови будут, как прежде, сиять, блистать, ждать посетителей".

При этом директор подчеркнул, что сохранены все льготы, установленные законодательством: пенсионеры, студенты, школьники по-прежнему платят за билет 100 рублей.

Цифры

После постепенного снятия карантина за 11 дней Исаакиевский собор посетили 43 тысячи человек (11 процентов из них - льготники), храм Спас на Крови - 5 тысяч человек за 4 дня (33 процента - льготники).

Кстати

В августе в Саранске планируется открытие фотовыставки, посвященной Исаакиевскому собору.

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