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27.07.2020 22:24
Рубрика: Власть

С учетом ситуации

Компенсация за незаконное использование товарного знака может быть снижена
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 164(8218)
Конституционный суд РФ разрешил судам снижать размер компенсации за незаконное использование товарного знака. Вопрос нарушения интеллектуальных прав в таком аспекте КС вынужден рассматривать уже второй раз - после решения 2016 года федеральный законодатель не внес в правовое регулирование необходимые изменения.

Новая проверка положений статьи 1515 Гражданского кодекса РФ проведена по запросу Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, который рассматривает дело индивидуального предпринимателя из Ростовской области Инны Симакиной. В принадлежащей ей торговой точке женщина продала пять измерительных рулеток и три малярные кисти, на которых были нанесены товарные знаки известных марок. Правообладатели потребовали с Симакиной по 200 тысяч рублей компенсации. Суд счел их требования чрезмерными, однако его решение было обжаловано. Арбитраж попросил КС переубедить спорщиков.

- Суд лишен возможности учесть все значимые обстоятельства дела и присудить сумму компенсации, соразмерную допущенному нарушению, - указано в запросе. - Такое толкование оспариваемой нормы также необоснованно ограничивает сферу действия правовых позиций, изложенных КС РФ в постановлении от 13 декабря 2016 года.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Напомним, тогда речь шла о продаже контрафактных музыкальных дисков, и КС разрешил правообладателям по своему выбору требовать от нарушителя или возмещения убытков, или выплаты соответствующей компенсации. Однако на практике компания - обладатель интеллектуальной собственности всегда выбирает наиболее жесткий вариант. Альтернативная конструкция не применяется, и для нарушителя сумма выплаты оказывается неподъемной. Такой подход, отметил КС, идет вразрез с ранее высказанной правовой позицией о необходимости учета фактических обстоятельств дела и - вопреки требованиям справедливости и разумности - влечет явную несоразмерность санкции причиненному ущербу и тем самым приводит к нарушению баланса прав и законных интересов истца и ответчика. На этом основании КС постановил признать положения статьи 1515 ГК не соответствующими Конституции РФ. Суды не могут быть лишены возможности учесть, например, что правонарушение совершено впервые, а использование чужой интеллектуальной собственности не являлось существенной частью предпринимательской деятельности и не носило грубый характер. Если же правообладатель продолжает настаивать на применении двукратного коэффициента относительно стоимости права использования товарного знака, суд должен руководствоваться критериями сопоставимости обстоятельств нарушения с условиями правомерного использования.

КС считает нарушением Конституции явную несоразмерность санкции причиненному ущербу

- С целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое, - указал КС, отметив, что эта норма будет действовать до внесения необходимых изменений в законодательство.

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