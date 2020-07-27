Публицист Понасенков опроверг обвинение в травле историка Соколова

Автор исторических исследований Евгений Понасенков, которого ранее экс-доцент Олег Соколов обвинил в травле, выступил на судебном заседании по делу об убийстве Анастасии Ещенко. Понасенков заявил, что не имел отношения к травле Соколова.

Выступление свидетеля получилось жарким. Понасенков и Соколов - это давние научные оппоненты. В частности, публицист обвинял Соколова в краже его концепций. А сам Соколов утверждал, что сторонники Понасенкова организовали его травлю, которая выражалась во взломе электронной почте, а также угрозах.

На прошлом судебном заседании Олег Соколов заявил, что травля, которой подверглись он и Анастасия Ещенко, повлияла на последующие трагические события. Напомним, осенью прошлого года Анастасия Ещенко была убита, ее тело расчленили и выбросили в Мойку. В убийстве признался историк Олег Соколов.

Собственно, именно из-за обвинений в травле публициста Понасенкова и пригласили на судебное заседание.

"Это происходило в течение двух лет. Из-за этого человека Настя сходила с ума и рыдала в своей комнате. Этот человек нас обрабатывал в течение двух лет, он сделал так, что эта ситуация стала оказывать психотравмирующее воздействие. Он профессиональный провокатор", - охарактеризовал Соколов Понасенкова.

Историк и его защитник были против участия в процессе Евгения Понасенкова. Но суд постановил заслушать свидетеля.

Евгений Понасенков заявил, что несколько лет назад лично встречался с Соколовым на Бородинском поле во время исторических реконструкций. Публицист заявил, что при нескольких личных встречах историк был нетрезв. В дальнейшем Понасенков и Соколов лично не общались, не созванивались и не списывались.

"Соколов чудовищно жестокий и комичный неудачник, он был доцентом, а хотел, чтобы его называли сиром. Такая диалектическая пауза всегда травмировала Олега, но жестокость проявлялась в каждом его действии", - заявил Понасенков.

Несмотря на строгий регламент судебного заседания, исследователи успели вновь подвергнуть сомнению ценность исторических исследований друг друга. Так, Понасенков заявил, что историк не поставил ссылок на его работу в своем научном исследовании из-за того, что образование получал на вечернем отделении. А сам Соколов заявил, что у Понасенкова нет диплома о высшем образовании, и из-за этого он не может считаться историком. Также историк Соколов заявил, что Понасенков просил называть его "маэстро".

По существу дела Понасенков заявил, что с Анастасией Ещенко он не был знаком. На вопрос адвоката и самого историка о травле, Понасенков заявил, что никаких роликов в интернете о деятельности Соколова не выкладывал, почту его не взламывал и никого не просил этого делать. Сам историк после выступления публициста заявил, что Понасенков лжет.

В дальнейших заседаниях Понасенков принимать участия не будет. Его показания использовались скорее для уточнения характеристики личности Соколова.

Следующее заседание по делу об убийстве Анастасии Ещенко пройдет в Санкт-Петербургском городском суде 3 августа.