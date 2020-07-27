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27.07.2020 15:07
Рубрика: Спорт

СМИ: Бывший капитан "Зенита" Иванович ведет переговоры с "Эвертоном"

Текст: Максим Домчев
Сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович может продолжить карьеру в английском клубе "Эвертон".

Как сообщает портал Novosti.rs, трансфер произойдет уже в ближайшее время. По информации источника, переговоры с клубом из Ливерпуля уже практически завершены.

Источник: "Милан" готовит предложение по Алексею Миранчуку

Контракт Ивановича с "Зенитом", в котором он выступал с капитанской повязкой, истекает 31 июля и продлен не будет. Он перешел в клуб из Санкт-Петербурга зимой 2017 года из лондонского "Челси". За "Зенит" серб провел 125 матчей, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Иванович уже выступал в Англии за "Челси" с 2008 по 2017 годы.

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