СМИ: Бывший капитан "Зенита" Иванович ведет переговоры с "Эвертоном"

Сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович может продолжить карьеру в английском клубе "Эвертон".

Как сообщает портал Novosti.rs, трансфер произойдет уже в ближайшее время. По информации источника, переговоры с клубом из Ливерпуля уже практически завершены.

Контракт Ивановича с "Зенитом", в котором он выступал с капитанской повязкой, истекает 31 июля и продлен не будет. Он перешел в клуб из Санкт-Петербурга зимой 2017 года из лондонского "Челси". За "Зенит" серб провел 125 матчей, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Иванович уже выступал в Англии за "Челси" с 2008 по 2017 годы.