Суд наказал женщину, не заплатившую за купленный автомобиль

Вологодский городской суд вынес обвинительный приговор 25-летней местной жительнице, не оправдавшей доверия продавца машины.

Как рассказали в пресс-службе Вологодского областного суда, весной прошлого года молодая женщина увидела на одном из популярных интернет-сервисов объявление о продаже автомобиля LADA за 30 тысяч рублей. Денег у дамы не было, однако машина разожгла в ней порочную страсть: захотелось обманом завладеть автокрасавицей.

"После чего подсудимая попросила своего гражданского мужа, не подозревающего о ее преступных намерениях, позвонить собственнику автомобиля и договориться с последним о встрече для осмотра автомобиля и якобы последующего его приобретения", - рассказывают в суде.

С продавцом они встретились в тот же день в три часа дня. После осмотра машины женщина убедила человека передать ей автомобиль в рассрочку на полтора месяца.

"При этом девушка для притупления бдительности продавца и создания видимости исполнения в последующем взятых на себя обязательств тут же подписала договор купли-продажи на автомобиль и передала мужчине якобы в качестве первоначального взноса 5000 рублей, - рассказали в суде. - В свою очередь мужчина, полностью доверяя подсудимой, передал ей автомобиль вместе с комплектом ключей, свидетельством о регистрации транспортного средства и паспортом транспортного средства".

Девушка уехала и была такова. За пределами судебного разбирательства остался вопрос, какая черная магия заложена в LADA, что заставляет забыть людей о долге и чести. Тем не менее вскоре девушка убедилась, что за счастье надо платить. Особенно за преступное счастье.

Когда мужчина не дождался денег, он все понял про женщин, бегущих с горящими глазами покупать отечественные авто, и написал заявление в полицию. Покупательницу обвинили в мошенничестве: хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

"Подсудимая свою вину по предъявленному обвинению признала полностью, дело слушалось в особом порядке, - рассказали в пресс-службе Вологодского областного суда. - Суд назначил вологжанке наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей. Производство по гражданскому иску потерпевшего суд прекратил, поскольку ущерб ему возмещен в полном объеме".

Машина продавалась за 30 тысяч рублей. Покупательница заплатила 5 тысяч, остальное пообещала отдать в течение полутора месяцев. Но деньги так и не принесла. Суд счел это мошенничеством

Важно, что правоохранители усмотрели здесь уголовное преступление, а не гражданский спор. Могли бы посчитать, мол, купила в рассрочку, не смогла отдать, всякое бывает. Почему бы тогда просто не вернуть автомобиль?

Однако принципиальный вопрос здесь, собиралась или нет покупательница изначально выплачивать всю сумму.

Против девушки сыграло в том числе то, что она не сделала никаких шагов, чтобы погасить долг. И не напоминала о себе продавцу. Значит, не очень-то и хотела платить, а это в данном случае - преступление.