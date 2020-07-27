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27.07.2020 15:46
Рубрика: Происшествия

В Архангельске семь пассажиров пострадали в ДТП с тремя автобусами

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

Утром 27 июля на Троицком проспекте Архангельска столкнулись три рейсовых автобуса. Семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести, из них пятеро доставлены в больницу.

Фото: Пресс-служба УМВД по Волгоградской области
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Как сообщает УМВД региона, в момент ДТП в автобусах находилось в общей сложности около 60 пассажиров. Автобусы ехали друг за другом в одном направлении. По предварительным данным, два из них снизили скорость, чтобы пропустить легковой автомобиль, который перестраивался на другую полосу. Водитель третьего автобуса не успел среагировать на это и не выдержал безопасную дистанцию. В итоге третий автобус врезался во второй, а тот - в первый.

Сотрудники Госавтоинспекции возбудили административное производство о несоблюдении ПДД, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью. Прокуратура области начала свою проверку по факту тройного ДТП с автобусами

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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