В Мурманской области моряк получил травму головы во время салюта

В Североморске Мурманской области военнослужащий получил травму головы во время салюта по случаю Дня ВМФ. Пострадавший госпитализирован.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Северного флота, морской пехотинец находился в нижней части трибуны на Приморской площади, откуда все зрители наблюдали за военно-морским парадом и праздничным салютом.

На Северном флоте подтвердили факт травмирования морпеха, но отметили, что причина случившегося еще выясняется. По этому факту проводят проверку и сам флот, и военные следственные органы. Рассматриваются все версии, в том числе получение травмы в результате использования пиротехники.

По данным "Интерфакса", состояние военнослужащего стабильное. Его родные в Республике Коми извещены о случившемся.

Друзья пехотинца сообщили в социальной сети, что в ходе салюта в него попал осколок снаряда. По их данным, он получил открытую травму головы с переломами.