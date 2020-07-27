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27.07.2020,  
09:33
Текст:  Антон Валагин

В ОСК рассказали о тюнинге АПЛ "Князь Владимир"

Недавно переданный ВМФ атомный подводный крейсер "Князь Владимир" подвергся легкому тюнингу, рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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- Мы очень тщательно работаем над головными кораблями. Типичным в этом смысле будет очередной ядерный ракетоносец "Князь Владимир". Все основные испытания закончились в прошлом году и далее мы доводили корабль до состояния готовой боевой единицы. Завершающие шаги сопровождались, скажем так, "мелким тюнингом" ракетоносца. Представьте, что мы делаем ремонт в квартире. Стены готовы, окна стоят, паркет постелен и люстры привесили, но затем начинается такая история: здесь крючочек прицепить, там зеркальце повесить, там картины. Мы занимались чем-то похожим на эту процедуру, - рассказал Рахманов в интервью "Звезде".

АПЛ "Князь Владимир" - первая подлодка, выстроенная по усовершенствованному проекту "Борей-А". От предшественниц она отличается сниженным уровнем физических полей, лучшей маневренностью на глубине, более совершенным оборудованием и повышенным комфортом для экипажа. Внешне обновленный "Борей" можно узнать по обтекаемым обводам и отсутствию "горба" ракетной палубы.

Корабль передали флоту 12 июня, еще четыре подлодки проекта строятся.

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