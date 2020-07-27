В Петербурге муж расчленил свою супругу и выбросил тело из окна

В Петербурге начато расследование жестокого убийства 24-летней женщины. Ее убили, расчленили, а тело выбросили из окна, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.
Останки погибшей были найдены соседями во дворе дома №15\1 по проспекту Художников.
Следователи быстро нашли подозреваемого. Им оказался 29-летний супруг погибшей.
По предварительным данным, накануне муж и жена повздорили. В порыве гнева супруг убил свою жену топором, затем отчленил ее голову и руки и спрятал их в чемодан.
Туловище погибшей было выброшено из окна.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.