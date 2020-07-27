В Петербурге откроются аквапарки, рестораны и торговые центры

Частные музеи, рестораны, торговые центры и аквапарки вновь открываются в Петербурге. Свою работу они возобновят с понедельника, 27 июля, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

"Заведения досуга в торговых центрах пока останутся закрытыми, а для маленьких петербуржцев распахнут свои двери игровые комнаты - как в торговых центрах, так и на предприятиях общественного питания", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Соблюдение дистанции, нахождение в защитных масках - по-прежнему непременное условие посещения всех заведений. Помимо регулярной дезинфекции, в торговых центрах организуют термометрию. В примерочных установят бактерицидные лампы, а одежда будет проходить термическую обработку после каждой примерки. При этом заполняться кабинки должны будут строго в шахматном порядке - за этим будут следить сотрудники магазинов, расположенных в ТЦ.

С понедельника к работе вернутся туроператоры и турагентства, снимается запрет на розничную торговлю и оказание услуг общепита в садах, парках и скверах Петербурга.