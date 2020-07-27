Как сообщили "РГ" в пресс-службе оператора программы, после завершения процедуры сноса на площадке начнется процесс разбора завалов. Сам дом находится на 2-й Комсомольской улице, это Красносельский район Петербурга, микрорайон Сосновая поляна. Снести эту пятиэтажку планировалось еще семь лет назад, но оператор программы долго не мог договориться с жильцами.
Не без труда удалось отселить жильцов еще из одной пятиэтажки по 2-й Комсомольской улице, а в третьем доме, который также скоро должен пойти под снос, еще осталось пять семей, которые пока не готовы съезжать.
Суть петербургской программы реновации в том, что застройщик за свой счет возводит современные ЖК на свободном участке в том же квартале, а потом переселяет туда жильцов из нескольких хрущевок. Оставшиеся квартиры оператор продает по рыночной цене, а на участке, освободившемся после сноса старых домов, строит новые ЖК.
Реновация в Петербурге была запущена в 2008 году, тогда же были определены под снос больше тысячи домов массовой застройки. Но программа забуксовала.
Одни жильцы переезжали без лишних вопросов, а другие требовали фантастических компенсаций. Например, один из собственников квартиры на 2-й Комсомольской улице просил с оператора программы компенсацию из расчета миллион рублей за один квадратный метр. У мужчины была трехкомнатная хрущевка площадью 56 квадратов. Некоторые жильцы отказывались переезжать в ЖК по программе, и им покупались квартиры в жилых комплексах от других застройщиков в разных районах города.
Программа реновации в Северной столице за десять лет была исполнена всего на несколько процентов, причем все достижения касались именно строительства новых домов, а не сноса старых. За десять лет было возведено 32 многоэтажки почти на 10 тысяч квартир. Из хрущевок под снос многие уже переехали.
В итоге программу реновации в Петербурге продлили еще на 10 лет.
В администрации Петербурга рассчитывают, что после сноса первых домов дело пойдет быстрее.