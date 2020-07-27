29 июля в Петербурге должен завершиться снос первого дома массовой серии по городской программе развития застроенных территорий. Так в Северной столице называют программу реновации.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе оператора программы, после завершения процедуры сноса на площадке начнется процесс разбора завалов. Сам дом находится на 2-й Комсомольской улице, это Красносельский район Петербурга, микрорайон Сосновая поляна. Снести эту пятиэтажку планировалось еще семь лет назад, но оператор программы долго не мог договориться с жильцами.

Не без труда удалось отселить жильцов еще из одной пятиэтажки по 2-й Комсомольской улице, а в третьем доме, который также скоро должен пойти под снос, еще осталось пять семей, которые пока не готовы съезжать.

Один из собственников квартиры просил компенсацию из расчета миллион рублей за квадратный метр

Суть петербургской программы реновации в том, что застройщик за свой счет возводит современные ЖК на свободном участке в том же квартале, а потом переселяет туда жильцов из нескольких хрущевок. Оставшиеся квартиры оператор продает по рыночной цене, а на участке, освободившемся после сноса старых домов, строит новые ЖК.

Реновация в Петербурге была запущена в 2008 году, тогда же были определены под снос больше тысячи домов массовой застройки. Но программа забуксовала.

Одни жильцы переезжали без лишних вопросов, а другие требовали фантастических компенсаций. Например, один из собственников квартиры на 2-й Комсомольской улице просил с оператора программы компенсацию из расчета миллион рублей за один квадратный метр. У мужчины была трехкомнатная хрущевка площадью 56 квадратов. Некоторые жильцы отказывались переезжать в ЖК по программе, и им покупались квартиры в жилых комплексах от других застройщиков в разных районах города.

Программа реновации в Северной столице за десять лет была исполнена всего на несколько процентов, причем все достижения касались именно строительства новых домов, а не сноса старых. За десять лет было возведено 32 многоэтажки почти на 10 тысяч квартир. Из хрущевок под снос многие уже переехали.

В итоге программу реновации в Петербурге продлили еще на 10 лет.

В администрации Петербурга рассчитывают, что после сноса первых домов дело пойдет быстрее.