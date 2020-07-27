В Петербурге задержали серийного грабителя в медицинской маске

Петербургским правоохранителям удалось задержать подозреваемого в ограблениях пожилых женщин. На преступный промысел злоумышленник выходил в медицинской маске и перчатках.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нападения произошли во второй половине июля. 16 июля подозреваемый устроил засаду в парадной одного из дома по Курской улице. Жертвой оказалась 70-летняя женщина, у которой преступник вырвал из мочек ушей золотые серьги стоимостью 20 тысяч рублей.

Следующее преступление случилось 21 июля на лестничной клетке дома, расположенного на Софийской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Средь бела дня, около 14 часов, злоумышленник напал на 74-летнюю жительницу и отобрал у нее пакет с вещами и ключи от квартиры.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан обоснованно подозреваемый в совершении этих преступлений 40-летний ранее неоднократно судимый мужчина, который соблюдал противоэпидемические предписания и выходил "на дело" в средствах индивидуальной защиты. Злоумышленник находится под стражей, в отношении него возбуждены уголовные дела.