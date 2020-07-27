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27.07.2020 15:23
Рубрика: Происшествия

В Вологодской области мужчина и его 13-летний сын утонули в реке

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба Следкома по Вологодской области Фото: Пресс-служба Следкома по Вологодской области
Фото: Пресс-служба Следкома по Вологодской области

В реке Стрига Великоустюгского района утонули 47-летний мужчина и его 13-летний сын. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум лицам, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба УМВД по Волгоградской области
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ЧП произошло в воскресенье около 19 часов. Мужчина с сыном, супругой и еще одной родственницей отдыхали на даче в деревне Пайкино. Решили искупаться. Женщина буквально на несколько минут отошла от воды, а когда вернулась, мужа с сыном не было. Их одежда осталась на берегу.

27 июля тела мужчины и подростка нашли в воде в месте купания. Телесных повреждений у погибших не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. Проводятся необходимые следственные действия.

Между тем, в региональном СК проводят проверку еще по одному случаю - смерти мужчины 1987 года рождения в реке Вологде. Его тело случайно обнаружил прохожий в районе парка Мира. Он еще 19 июля ушел из дома и не вернулся. Был в одежде. Никаких признаков насильственной смерти нет. После проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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