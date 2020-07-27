В Вологодской области мужчина и его 13-летний сын утонули в реке

В реке Стрига Великоустюгского района утонули 47-летний мужчина и его 13-летний сын. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум лицам, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в воскресенье около 19 часов. Мужчина с сыном, супругой и еще одной родственницей отдыхали на даче в деревне Пайкино. Решили искупаться. Женщина буквально на несколько минут отошла от воды, а когда вернулась, мужа с сыном не было. Их одежда осталась на берегу.

27 июля тела мужчины и подростка нашли в воде в месте купания. Телесных повреждений у погибших не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. Проводятся необходимые следственные действия.

Между тем, в региональном СК проводят проверку еще по одному случаю - смерти мужчины 1987 года рождения в реке Вологде. Его тело случайно обнаружил прохожий в районе парка Мира. Он еще 19 июля ушел из дома и не вернулся. Был в одежде. Никаких признаков насильственной смерти нет. После проверки будет принято процессуальное решение.