Выпускник из Череповца за три ЕГЭ получил 300 баллов

Выпускник череповецкого лицея АМТЭК получил 300 баллов за три ЕГЭ. А за четыре экзамена в итоге получил 396 баллов. Это первый подобный случай в Череповце.

Юноша сдал на высший балл математику, информатику и физику. Еще два его одноклассника получили также прекрасный результат по физике - один ученик набрал 99 баллов, второй - 97. В лицее поздравили и их учительницу физики - Любовь Николаевну Туркину.

Кстати, череповецкий выпускник-рекордсмен мечтает стать программистом и будет поступать в Московский физико-технический институт.

Но это не единственный подобный случай в Северо-Западе. Выпускник гимназии № 2 из Великого Новгорода также получил по 100 баллов по математике, информатике и физике. И такой результат отмечен впервые в регионе, сообщили в министерстве образования Новгородской области.

Юноша - неоднократный победитель олимпиад, а в этом году стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. Он тоже мечтает стать программистом.

Есть свои рекордсмены и в Санкт-Петербурге. Там сразу двое выпускников получили по 300 баллов за математику, информатику и физику. Они закончили Губернаторский физико-математический лицей № 30 и Президентский физико-математический лицей № 239.