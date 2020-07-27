"Зенит" объявил о покупке защитника "Ливерпуля" Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

О переходе 31-летнего защитника сборной Хорватии и ставшего чемпионом Англии "Ливерпуля" сообщил официальный сайт клуба. Сумма трансфера футболиста не уточняется, однако ранее британские СМИ сообщили, то она поставит около 12 млн евро.

Контракт с Ловреном подписан на три года. "Зенит" приветствует Деяна Ловрена в Петербурге и желает успехов вместе с сине-бело-голубыми!" - говорится в сообщении.

Ловрен выступал за "Ливерпуль" с 2014 года за почти 30 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 15 матчей, в которых отметился одной голевой передачей и получил одну желтую карточку.