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Житель Петербурга проплывет 75 километров по Ладожскому озеру 11:09
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27.07.2020 11:09
Рубрика: Общество

Житель Петербурга проплывет 75 километров по Ладожскому озеру

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Житель Санкт-Петербурга Михаил Жидких в понедельник в 8.20 отправился в большой заплыв из карельского города Сортавалы. Он намерен проплыть 75 километров по Ладожскому озеру.

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На видео, выложенном друзьями спортсмена, можно понаблюдать, как стартовал 38-летний петербуржец. Его путь лежит на Валаам. Там он планирует немного передохнуть и плыть в обратный путь в карельский город Питкяранта.

Михаила Жидких сопровождают на катере друзья и врач. Если все произойдет благополучно, то финиш состоится завтра, после восьми часов утра. Возможно, это будет рекорд России.

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