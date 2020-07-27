Житель Петербурга проплывет 75 километров по Ладожскому озеру

Житель Санкт-Петербурга Михаил Жидких в понедельник в 8.20 отправился в большой заплыв из карельского города Сортавалы. Он намерен проплыть 75 километров по Ладожскому озеру.

На видео, выложенном друзьями спортсмена, можно понаблюдать, как стартовал 38-летний петербуржец. Его путь лежит на Валаам. Там он планирует немного передохнуть и плыть в обратный путь в карельский город Питкяранта.

Михаила Жидких сопровождают на катере друзья и врач. Если все произойдет благополучно, то финиш состоится завтра, после восьми часов утра. Возможно, это будет рекорд России.