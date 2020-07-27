Житель Псковской области спас свои деньги благодаря рассеянности

Телефонные мошенники пытались ограбить жителя Псковской области, но на пути преступных замыслов стала нерасторопность потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Псковской области, 23 июля великолучанину 1959 года рождения позвонили аферисты, представившиеся банковскими сотрудниками. Они заявили, что со счета гражданина пытались снять денежные средства и предложили следовать их инструкциям.

Мужчина, "спасая" свои 62 тысячи рублей, назвал собеседникам коды, полученные по смс, но при этом перепутал цифры. Списания средств не произошло, а карта оказалась заблокированной на самом деле - к счастью для жертвы.

Не так повезло 74-летней псковитянке, которая попалась на аналогичную мошенническую схему 25 июля. Пожилая женщина перевела на счета аферистов около 670 тысяч рублей. По факту происшествия ведется следствие.