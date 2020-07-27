Новые маршруты "Золотого кольца Боспорского царства" - это уникальные путешествия по пяти черноморским заповедникам. Здесь можно встретить редких птиц и животных. Стать туристом-экстремалом и даже "надышаться" иммунитетом.

"Золотое кольцо" охватывает 12 городов и поселков в четырех регионах - Республике Крым, Севастополе, Краснодарском крае и Ростовской области. Именно на этих землях в V веке до н.э. образовалось могущественное Боспорское государство. А сегодня туристы могут не только "побывать" в его городах, пройти познавательными маршрутами, но еще и экологическими тропами.

Новые направления "Золотого кольца Боспора" появились благодаря нацпроекту "Экология". В его рамках Минприроды РФ развивает экологический туризм в национальных парках, заповедниках, природных парках и заказниках.

Экстрим на Ай-Петри

На территории Крыма в маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" вошли Ялтинской горно-лесной, Казантипский и Опукский заповедники.

"Туристические паспорта 45 маршрутов наших заповедников мы уже разработали и отправили на согласование в минприроды", - рассказал "РГ" Андрей Бородин, директор ФГБУ "Заповедный Крым".

В Ялтинском горно-лесном заповеднике - самом большом в Крыму - туристов особо привлекают панорамные пейзажи. Особенно - вершина Ай-Петри с зубцами высотой 1234 метра. К ним ведет уникальный подвесной мост над обрывом, созданный альпинистами и спасателями. Но чтобы решиться пройти по нему, надо быть или экстремалом, или любителем острых ощущений. "В проект "Природа древнего Боспора" включены зубцы Ай-Петри, - уточнила специалист отдела экологического просвещения и туризма "Заповедного Крыма" Юлия Романова. - Это экопросветительская тропа на самую живописную часть гряды крымских гор. Здесь открывается панорама Южного берега Крыма".

Кстати, в заказнике представлено 65 процентов растительного Крыма.

Берег каменных крокодилов

У государственного природного заповедника "Казантипский" на северо-западном побережье Керченского полуострова - свои сюрпризы. Это причудливые облики мысов, бухточек и прибрежных скал.

Ветры, осадки и морские волны создали природные скульптурные композиции. Каменные мысы, выступающие в море, зачастую имеют вид реальных или вымышленных животных. Так, очень известны Берег каменных крокодилов и Большой каменный хаос.

А благодаря многочисленным следам деятельности человека в прошлые века побережье в южной части заповедника называют археологическим мысом. Путешественникам будет интересно побродить по древнегреческому городищу Гераклий (II-I века до н. э.) и усадьбе времен Римской империи.

Розовое озеро и Крабовое ущелье

Жемчужина государственного природного заповедника "Опукский" - соленое Кояшское озеро, воды которого в зависимости от сезона меняют цвет - от нежно-розового до ярко-оранжевого. Его рапа и грязи считаются лечебными.

"Мы включим в маршрут посещение этого очень красивого озера и сохранившегося рядом катакомбного комплекса, - продолжает Юлия Романова. - Также предполагается разработать маршрут в древнее поселение Киммерик. Там сохранились следы деятельности человека со времен до нашей эры, поэтому такая поездка хорошо вписывается в боспорский проект".

В скором времени у гостей заповедника появится возможность совершить познавательную прогулку и по воде.

Можжевельник от ковида

В Краснодарском крае в "Золотое кольцо" вошли два заповедника. В Сочинском национальном парке сейчас разрабатывают проект "Большая сочинская национальная тропа". Это единственный в мире регион, где соседствуют субтропики и высокогорье.

Миграции народов, античная колонизация и торговые пути оставили в Сочинском Причерноморье немало объектов историко-культурного наследия: стоянки древнего человека, дольмены, руины средневековых крепостей и христианских храмов.

Заповедник "Утриш" - другая история. Он расположен на полуострове Абрау и образован в 2010 году для сохранения уникальной флоры и фауны. Уж слишком ощутимой оказалась нагрузка близкого соседства с Анапой и Новороссийском. А с 2017 года здесь начали развивать экотуризм. Толчком послужил нацпроект "Экология".

"Это действительно девственный уголок природы - нет мусора и следов человеческой деятельности, - рассказывает замдиректора заповедника Олег Козырев. - Здесь можно увидеть знаменитые можжевелово-фисташковые редколесья, чей возраст насчитывает 700 лет. Кстати, можжевельник - чемпион по выделению фитонцидов. После 15 минут в можжевеловой роще чувствуешь себя по-другому. Некоторые врачи даже предполагают, что можжевельник может блокировать коронавирус".

Летом прошлого года в заповеднике был открыт первый в стране Центр экологического просвещения с пребыванием в глэмпинге, который был создан при участии частного инвестора. Это не просто комфортный отдых, а, прежде всего, возможность уединения с природой. Лагерь рассчитан на 40 человек. Ученые-биологи проводят экскурсии, семинары и лекции. К примеру, 23 июля во Всемирный день дельфинов гости прослушают рассказ специалистов о черноморских афалинах.