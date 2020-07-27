Новости

Умер знаменитый японский дизайнер Кансай Ямамото 12:37
Ураган разрушил часть стены на границе США с Мексикой 12:36
АвтоВАЗ анонсировал новый Largus Cross 12:34
Авторы "Проклятой" готовятся к съемкам второго сезона 12:34
Мошенники дистанционно украли у пенсионеров один миллион рублей 12:23
Итальянский город потребовал у Германии компенсации за корабли Калигулы 12:21
В Саратове задержали собачницу, покусавшую полицейского 12:20
Минск: ЦИК обнародовал данные о количестве избирателей на выборах президента 12:15
Появилась информация о состоянии попавшей в больницу Кондулайнен 12:14
В Парке Горького отреставрируют народную обсерваторию 11:59
Вильфанд: Наступает самая жаркая пятидневка года 11:51
Напавшим на полицейских мурманским подросткам дали условные сроки 11:47
Новейший комплекс РЭБ "Палантин" поступит на вооружение ВВО 11:47
В Удмуртии подросток насмерть разбился на велосипеде 11:43
Проект по обжалованию проверок через Госуслуги заработает в августе 11:43
В Уфе при перестрелке у бара пострадал человек 11:38
Синоптики предупредили о смерчах на Черноморском побережье 11:36
Лукашенко рассчитывает на урожай зерна минимум в 9,5 млн тонн 11:35
В столичных парках начали борьбу с борщевиком Сосновского 11:25
Ведущая "Дома-2" прокомментировала участие в проекте Ларисы Гузеевой 11:25
Показатель лояльности к мобильным операционным системам снизился 11:19
Мишустин: Борцов с лесными пожарами обеспечат бесплатным питанием 11:19
В Забайкалье заболеваемость COVID-19 снизилась на 56,3% 11:14
Марат Хуснуллин: Готовность 7-го участка трассы "Таврида" - 95 процентов 11:12
Житель Петербурга проплывет 75 километров по Ладожскому озеру 11:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
27.07.2020 11:36
Рубрика: Общество

Синоптики предупредили о смерчах на Черноморском побережье

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В ближайшие сутки над Черным морем на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Как уточнили в пресс-службе администрации Сочи, синоптики также подтвердили, что согласно штормовому предупреждению 27 и 28 июля в Краснодарском крае местами возможны сильный дождь, ливень с грозой, град и усиление ветра до 20 м/с.

В Сочи смерч вышел с моря на пляж и повредил оборудование

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять детей без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов: с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Если вы выехали за пределы населенного пункта, то лучше выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу. В городе нужно немедленно покинуть личный или общественный транспорт и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

Кстати

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить "01" - единый телефон спасения, "101" - с мобильных телефонов, 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю или "112".

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин и Зеленский обсудили по телефону внутриукраинское урегулирование
Вильфанд: Наступает самая жаркая пятидневка года
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В СК назвали регионы с наибольшим количеством налоговых преступлений
Новая статья о налоговом мошенничестве может появиться в УК РФ
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году