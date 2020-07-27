Синоптики предупредили о смерчах на Черноморском побережье

В ближайшие сутки над Черным морем на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Как уточнили в пресс-службе администрации Сочи, синоптики также подтвердили, что согласно штормовому предупреждению 27 и 28 июля в Краснодарском крае местами возможны сильный дождь, ливень с грозой, град и усиление ветра до 20 м/с.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять детей без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов: с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Если вы выехали за пределы населенного пункта, то лучше выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу. В городе нужно немедленно покинуть личный или общественный транспорт и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

Кстати

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить "01" - единый телефон спасения, "101" - с мобильных телефонов, 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю или "112".