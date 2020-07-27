На Кубани два кота помогли раненой собаке перейти через дорогу

В соцсетях стал популярным снятый жителем Краснодарского края ролик, на котором видно, как коты помогают перейти дорогу собаке-инвалиду.

Ролик записан на камеру видеорегистратора. Судя по его записи, инцидент произошел 18 июля этого года, но выложен в Сеть только сегодня. На кадрах видно, как в темное время суток два кота подстраховывают при переходе через проезжую часть собаку с неходячими задними лапами.

"Смотри, делегация целая", - говорит за кадром мужской голос.

"Да, он, видимо, инвалид, они его охраняют", - удивляясь, уточняет второй мужчина.

Автомобилю пришлось притормозить, чтобы уступить дорогу пешеходам.