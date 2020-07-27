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27.07.2020 21:14
Рубрика: Происшествия

Канал не проскочили

Под Волгоградом нашли автомобиль с восемью погибшими
Текст: Александр Гавриленко (Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8218)
27 июля в оросительном канале около СНТ "Степное-2" был обнаружен утонувший автомобиль Renault Logan. При осмотре вытащенной машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили восемь тел - двух мужчин и шести женщин.

По предварительной информации, трагедия произошла в понедельник в утренние часы. В момент аварии за рулем находился 28-летний парень.

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Как сообщили корреспонденту "РГ" в управлении МВД по Волгоградской области, траектория движения автомобиля, следы на асфальте и другие признаки говорят о том, что водитель не справился с управлением и на большой скорости влетел в водоем. Выбраться из воды людям не удалось.

При этом на опубликованных полицией снимках с места трагедии видно, что никаких препятствий у автомобиля не было - он ехал по абсолютно ровной грунтовой дороге.

Не исключено, что водитель был нетрезв, говорят полицейские. Впрочем, сказать об этом точно можно будет только после работы криминалистов. Они во всех деталях разберут само ДТП, а также определят время и причину смерти людей.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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