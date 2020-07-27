Севастополю выделят еще 300 миллионов рублей на строительство дорог

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин провел в Севастополе совещание по вопросам реализации в городе федеральной целевой программы. В частности, он отметил, что намерен лично контролировать сооружение канализационно-очистных сооружений "Южные". По его словам, подрядчик выйдет на стройплощадку уже в течение месяца, а полностью объект планируется построить за два-три года.

"Я сам лично буду курировать этот вопрос, - заверил Хуснуллин. - Уверен, что в ближайшее два-три года КОС "Южные" будут построены".

Хуснуллин оценил то, что в последнее время Севастополь перевыполняет план по объемам дорожного строительства.

"Хочу отметить, что у нас Севастополь является передовиком в стране по дорожному строительству. Буквально за последние месяцы объемы дорожного строительства перевыполнены по плановым показателям. Мы буквально месяц назад дали дополнительно 137 млн рублей. Сегодня приняли решение еще дополнительно выделить 300 млн рублей. Не каждый регион в России может похвастаться тем, что он идет с опережением", - заявил он.

В свою очередь, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что визит Хуснуллина по сути превратился в полноценную стратегическую сессию.

"Мы сегодня не только обсудили все вопросы по ФЦП. Мы сделали первый серьезный шаг к новой стратегии пространственного развития города. Договорились, что такая работа будет проводиться на системной основе. Это приведет к тому, что появится четкий план развития и по благоустройству, и по транспортному каркасу, и жилищному строительству", - подчеркнул глава города.