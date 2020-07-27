У ростовского пенсионера нашли схрон с оружием и взрывчаткой

В Ростове-на-Дону задержан 68-летний мужчина, который хранил дома целый арсенал боевого оружия. Как сообщили в полиции, во время совместного обыска в его доме сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ нашли более 360 различных боеприпасов, 21 взрывпакет и 513 граммов сыпучего порошка - предварительно, тоже взрывчатки.

Эксперты подтвердили, что все найденное является готовыми боеприпасами. Зачем все это понадобилось пожилому человеку, только предстоит выяснить следователям. Сам мужчина рассказал, что все незаконные предметы в своем доме он "нашел и решил оставить себе".

Теперь ему инкриминируют несколько статей УК РФ, включая незаконное хранение оружия. Начато расследование.