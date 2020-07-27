В Крыму фестиваль "Русь тысячелетняя" проведут в новом формате

Всекрымский молодежный историко-просветительский фестиваль "Русь тысячелетняя" в этом году пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета молодежной политики РК.

Новый формат обусловлен ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции. В рамках фестиваля предусмотрены три номинации. В первой - молодежный песенный фестиваль "Песни на Руси" - молодежные коллективы или сольные исполнители (возможно, с привлечением танцевальных групп) представляют видеозапись (клип) хронометражем от трех до пяти минут с исполнением тематических песен в современной обработке.

Во второй номинации "Видеоэкскурсия "Крещение Тавриды" команды молодых видеографов представляют не более чем 12-минутное видео, посвященные объектам православной культуры, архитектуры и истории.

Третья номинация - фотоконкурс "Крым - колыбель русского православия". Его участники презентуют фотографии мест, связанных с развитием православной культуры в Крыму. Фестивальные публикации должны сопровождать хештеги #ДеньКрещенияРуси и #МолодежьКрыма, а в каждой конкретной номинации - #ПесниРуси, #Мояэкскурсия и #ФотоКрым, соответственно.

Открытое онлайн-голосование на странице Государственного комитета молодежной политики Республики Крым в социальной сети "ВКонтакте" идет с 25 июля по 28 июля 2020 года. Итоги голосования планируется подвести 28 июля в 18 часов. Победителей фестиваля наградят ценными призами.