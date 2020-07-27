В Крыму ночью местами выпала месячная норма осадков

В Республике Крым с интервалом в одну неделю второй раз прошли интенсивные локальные ливни. В ночь с понедельника на воскресенье в некоторых населенных пунктах вновь превышена месячная норма осадков, которая для июля на полуострове составляет 38 миллиметров. Об этом "РГ" рассказала заместитель начальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

- Сильные дожди прошли локально в связи с образованием циклона, - пояснила Вероника Шенгелай. - В селе Почтовое Бахчисарайского района за полтора часа зафиксирован 41 миллиметр осадков, в селе Раздольное - 32 миллиметра. В Симферополе, несмотря на сильную грозу - только 11 миллиметров.

По прогнозам синоптиков, 27 и 28 июля на полуострове продолжатся местами сильные ливни (более 30 миллиметров), грозы, крупный град и шквальный 20-25 метров в секунду.

- Температура в эти дни составит 25-30 градусов. А 29-30 июля осадки прекратятся, и установится жаркая погода с температурой до 30-35 градусов.