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27.07.2020 11:07
Рубрика: Общество

В Крыму ночью местами выпала месячная норма осадков

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым с интервалом в одну неделю второй раз прошли интенсивные локальные ливни. В ночь с понедельника на воскресенье в некоторых населенных пунктах вновь превышена месячная норма осадков, которая для июля на полуострове составляет 38 миллиметров. Об этом "РГ" рассказала заместитель начальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

Крымчан предупредили о сильных ливнях и шквальном ветре

- Сильные дожди прошли локально в связи с образованием циклона, - пояснила Вероника Шенгелай. - В селе Почтовое Бахчисарайского района за полтора часа зафиксирован 41 миллиметр осадков, в селе Раздольное - 32 миллиметра. В Симферополе, несмотря на сильную грозу - только 11 миллиметров.

По прогнозам синоптиков, 27 и 28 июля на полуострове продолжатся местами сильные ливни (более 30 миллиметров), грозы, крупный град и шквальный 20-25 метров в секунду.

- Температура в эти дни составит 25-30 градусов. А 29-30 июля осадки прекратятся, и установится жаркая погода с температурой до 30-35 градусов.

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