В Крыму СК завел дело по факту покушения на врача скорой помощи

Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство врача Центра медицины катастроф, выехавшего на вызов к пациенту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Преступление совершено днем в Симферополе. Жительница города вызвала бригаду скорой помощи для оказания психиатрической медицинской помощи 32-летнему сыну. Тот в момент помешательства в состоянии психического расстройства бегал по квартире с кухонным ножом в руке.

- Когда бригада СМП пыталась госпитализировать мужчину, он нанес ножевое ранение врачу-психиатру в область шеи, - рассказали в СКР. - Действия злоумышленника пресекли очевидцы происшествия, а медработнику была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает, состояние стабильное.

По инициативе и.о. руководителя ГСУ Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ - покушение на убийство. Следователи установят причины и условия, из-за которых стало возможно преступление. Сам злоумышленник изолирован. В отделении "Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 им. Н.И. Балабана" ему оказывается интенсивная психиатрическая помощь.