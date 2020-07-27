В оросительном канале под Волгоградом нашли авто с пятью погибшими

В оросительном канале около СНТ "Степное - 2", в нескольких километрах к северу от Волгограда, обнаружено утонувшее авто Renault Logan с телами пяти человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в канал.

Как сообщили в УМВД по региону, в салоне обнаружены тела трех женщин и двух мужчин. Судя по всему, ЧП произошло сегодня утром. Однако точно сказать можно будет только после работы криминалистов, они во всех деталях разберут само ДТП, а также определят время и причину смерти людей.

В настоящее время на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности погибших.